Москва, , 09:16 — REGNUMЖители Москвы, начиная с 4 сентября, смогут получить бесплатную прививку от гриппа, об этом 31 августа сообщается на официальном сайте правительства столицы.

Вакцинация Цитата из м/ф «Про бегемота, который боялся прививок». реж. Леонид Амальрик. 1966. СССР

Москвичи могут пройти указанную процедуру в удобное для них время, для этих целей будут развернуты 65 мобильных пунктов, также прививку можно поставить в поликлиниках города.

«Процедура длится примерно 10−15 минут, для этого достаточно предъявить паспорт» , — отметил глава московского Департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Отмечается, что на прививку можно предварительно записаться, кроме того, медики измерят температуру пациентов, предложат заполнить соответствующую анкету.

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