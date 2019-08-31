Москва, 31 августа 2019, 09:16 — REGNUMЖители Москвы, начиная с 4 сентября, смогут получить бесплатную прививку от гриппа, об этом 31 августа сообщается на официальном сайте правительства столицы.
Москвичи могут пройти указанную процедуру в удобное для них время, для этих целей будут развернуты 65 мобильных пунктов, также прививку можно поставить в поликлиниках города.
Отмечается, что на прививку можно предварительно записаться, кроме того, медики измерят температуру пациентов, предложат заполнить соответствующую анкету.
Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге стартовала кампания по вакцинации от гриппа