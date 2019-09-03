Москва, , 08:54 — REGNUM Рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ опубликованы 3 сентября пресс-службой Роспотребнадзора. Простые советы помогут избежать гражданам РФ простудных заболеваний, пояснили в ведомстве.

Чай с лимоном (сс) rawpixel

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Основной способ защиты от гриппа — вакцинация. Он надежно защищает человека от сезонных инфекционных заболеваний.

Тем гражданам, кто не хочет или не может делать прививки от гриппа по противопоказаниям, Роспотребнадзор рекомендует вести здоровый образ жизни, укреплять иммунитет, и соблюдать правила личной гигиены.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 4 сентября начинается Всероссийская прививочная кампания против гриппа.

Подробнее: Всероссийская прививочная кампании против гриппа стартует 4 сентября