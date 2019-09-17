Нижний Новгород, , 00:40 — REGNUM Ассоциация флебологов России опубликовала обращение к Генеральному прокурору Юрию Чайке и президенту Союза «Национальная Медицинская Палата» Леониду Рошалю с просьбой изменить меру пресечения в отношении двоих нижегородских хирургов, задержанных 12 сентября и позднее помещенных под стражу. Текст обращения опубликован на портале ассоциации.

«В 2015 году, спасая конечность пациента, они предложили ему приобрести стент у компании-поставщика этого расходного материала. К сожалению, больница на тот момент стентами для периферийных артерий не располагала. Операция была проведена, а пациент в итоге написал жалобу в соответствующие инстанции, и вот сейчас, спустя почти 4 года врачей внезапно задержали», — отмечают авторы обращения.

По мнению инициаторов обращения, хирурги не представляют общественной опасности и оба воспитывают несовершеннолетних детей.

«Мы берем на поруки своих товарищей и призываем Вас содействовать изменению меры пресечения врачам», — говорится в тексте обращения.

«Врачи должны заниматься больными, а не сидеть в тюрьме», — уверены авторы.

В инициативную группу входят профессор Сургутского государственного университета, к.м.н. Константин Мазайшвили, член совета Ассоциации флебологов (АФР), вице-президент Санкт-Петербургской ассоциации флебологов, главный врач, хирург ООО «Медальп» Евгений Илюхин, член правления Балтийского Общества Флебологов, ведущий специалист Инновационного Сосудистого Центра (Санкт-Петербург) Матвей Париков, доцент Казанской государственной медицинской академии, к.м.н. Дмитрий Славин, заместитель главного врача Медицинского института имени Березина Михаил Черкашин. До настоящего времени обращение подписали 6,4 тыс. человек.

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ИА REGNUM напоминает, 12 сентября по ходатайству следователя как фигурант дела о хищении средств у пациентов под стражу взят главврач одной из балахнинских больниц. В деле фигурирует также хирург из больницы скорой помощи Дзержинска. Следствие считает, что в 2015—2016 годах фигурант из Балахны, который на тот момент работал завотделом Приволжского федерального медицинского исследовательского центра, являясь участником операций в дзержинской больнице, под предлогом покупки дорогостоящего медоборудования, которое предоставляется безвозмездно по программе, «похитил у пациента денежные средства». В общей сложности тремя частями было похищено 362 тыс. рублей. Нижегородская прокуратура ищет пострадавших. Для этого на 17 сентября 2019 года организована телефонная линия, на которую жители региона могут сообщить обо всех фактах вымогательства со стороны врачей.

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