Балахна, Нижегородская область, , 02:41 — REGNUM В медицинской сфере Нижегородской области — громкий скандал. По ходатайству следователя как фигурант дела о хищении средств у пациентов под стражу взят главврач одной из Балахнинских больниц. Расследование дела продолжается. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Помимо балахнинского медика, в деле фигурирует хирург из больницы скорой помощи Дзержинска. Следствие считает, что в 2015—2016 годах фигурант из Балахны, который на тот момент работал завотделом Приволжского федерального медицинского исследовательского центра, являясь участником операций в дзержинской больнице, под предлогом покупки дорогостоящего медоборудования, которое предоставляется безвозмездно по программу, «похитил у пациента денежные средства». В общей сложности тремя частями было похищено 362 тыс. рублей.

Хирурга, причастного к этой деятельности, также поместили под стражу. Расследование продолжается, список подозреваемых может расшириться.

Напомним, тем временем в Белоруссии в июне 2019 года в отношении группы медиков было возбуждено уголовное дело о коррупции. По нему фигурантами являются свыше 20 человек, из которых восемь — представители сферы здравоохранения.

Читайте также: По новому «делу врачей» в Белоруссии проходит 21 человек