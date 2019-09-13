Балахна, Нижегородская область, , 02:55 — REGNUM Нижегородская прокуратура, расследующая громкое дело о хищении средств медперсоналом, ищет пострадавших. Для этого на 17 сентября 2019 года организована телефонная линия, на которую жители региона могут сообщить обо всех фактах вымогательства со стороны врачей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Главным фигурантом в деле проходит доктор медицинских наук, профессор, который на момент задержания занимал должность главного врача одной из больниц Балахны. Ему вменяют хищение свыше 360 тыс. рублей у пациентов под предлогом покупки медоборудования, которое на самом деле предоставляется для операций безвозмездно, но данный факт подозреваемый от пациента скрыл. По этому же делу под стражу взят и кандидат медицинских наук, хирург одного из медучреждений Дзержинска.

Все сведения о нарушениях со стороны медперсонала прокуратура принимает по телефону 414−22−20 17 сентября в ходе горячей линии.

Полиция совместно с областным УФСБ устанавливает все детали преступной деятельности. На работе и дома у медиков проходят обыски.

Напомним, под стражу по ходатайству следователей по этому делу пока взяты два фигуранта, но они могут быть не единственными участниками. Эпизоды, лёгшие в основу делу, происходили в 2015—2016 годах.

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