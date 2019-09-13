Хабаровск, , 10:49 — REGNUM На военном полигоне «Князе-Волконский» под Хабаровском начались тренировочные сборы снайперов с участием военнослужащих Республики Беларусь, сообщает пресс-служба Минобороны.

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Снайперские команды из России и Республики Беларусь примут участие в различных учебно-тренировочных занятиях, которые будут проведены в рамках сборов.

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Как сообщало ИА REGNUM, на соревнованиях «Снайперский рубеж», которые прошли в подмосковном Солнечногорске, победителем оказалась команда Дальневосточного военного общевойскового командного училища, которое находится в Приамурском Благовещенске.