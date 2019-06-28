Луганск, , 07:48 — REGNUM

На подступах к позициям народной милиции ЛНР произошёл взрыв, в результате которого погиб украинский снайпер, сказано в репортаже Народной милиции ЛНР, опубликованного 27 июня на официальном сайте оборонного ведомства.

Снайпер

Вечером защитники Донбасса зафиксировали взрыв неподалёку от своих позиций. Осмотрев место взрыва, они обнаружили тело украинского снайпера. По предварительным данным, он подорвался на мине, ранее установленной украинскими силовиками на нейтральной полосе.

Представители народной милиции отметили, что подобные случаи происходят регулярно во время ротации украинских силовиков.

«Видно взаимодействие не очень хорошее, поэтому постоянно, когда ротация, кто-то с их стороны подрывается на своих же минах, заезжает не туда, заходит не туда», — рассказал один из военнослужащих ЛНР.

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