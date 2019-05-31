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В «Снайперском рубеже» победу одержали приамурские курсанты

Общество

Всеармейские соревнования показали, что лучшими снайперами являются будущие офицеры Дальневосточного военного общевойскового командного училища

В «Снайперском рубеже» победу одержали приамурские курсанты
Иван Шилов © ИА REGNUM
Снайпер

Благовещенск, 31 мая 2019, 11:01 — REGNUM  Команда Дальневосточного военного общевойскового командного училища (ДВОКУ) одержала победу во всеармейских соревнованиях «Снайперский рубеж», которые завершились в подмосковном Солнечногорске. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Всего в соревнованиях приняли участие 12 команд из состава Южного, Западного, Центрального и Восточного военных округов, Северного флота, ВДВ, военных училищ и Росгвардии. Соревнования длились неделю, в ходе которой снайпера выполнили значительное число задач, демонстрируя своё мастерство.

Команда курсантов из Благовещенска заняла первое место. Второе место заняла команда Новосибирского общевойскового военного училища, третье место заняли снайпера Восточного военного округа. Своё лидирующее положение команда ДВОКУ подтвердила второй раз: в 2018 году снайпера-курсанты также занимали первое место, в 2017 году занимали второе.

На церемонии награждения команде-победительнице был вручен переходящий кубок.

«Подготовка снайперов-профессионалов в училище ведется факультативно, так как в вузе готовят общевойсковых командиров. Тренировки курсантов проходят в выходные дни и часы самоподготовки к занятиям», — сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

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Как сообщало ИА REGNUM, команда Дальневосточного высшего общевойскового командного училища одержала безоговорочную победу на конкурсе военного мастерства «Суворовский натиск», завершившемся на волгоградском полигоне «Прудбой».

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Военные учения
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