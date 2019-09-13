Москва, , 07:30 — REGNUM В выходные дни (14−15 сентября) Москву и Подмосковье покинет тёплая летняя погода. Антициклон, принесший теплую погоду в столичный регион, переместится на север, передают «Метеоновости».

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В субботу, 14 сентября, облачность повысится, местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха понизится до +15, +17. Похолодание будет сопровождаться усилением ветра с порывами до 15 м/с.

В воскресенье, 15 сентября, температура продолжит снижаться. Ночью ожидается +8, +10, днём +11, +14. Атмосферное давление чуть выше нормы — 749−750 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, день 12 сентября оказался в Москве еще более тёплым, чем в 1955 году, когда воздух прогрелся до +25,4 °С.

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В Гидрометцентре рассказали о похолодании в выходные в Москве

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