Москва, , 14:34 — REGNUM День 12 сентября оказался в Москве еще более тёплым, чем в 1955 году, когда воздух прогрелся до +25,4 °С. Это следует из данных Гидрометцентра России.

Термометр на главной столичной метеостанции на ВДНХ показал в 13:00 +25,6 °С. Таким образом, оказался побит рекорд 64-летней давности.

Теплее 12 сентября в Москве было только в 1932 году. Тогда сноптики зафиксировали 26,4 градуса выше нуля.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября в Москве был побит температурный рекорд 1949 года. Термометр показал +26,3 °С, тогда как 70 лет назад воздух в этот день прогрелся до +25,6 °С.

Читайте также: В Москве зафиксирован исторический рекорд тепла для 11 сентября

Читайте ранее в этом сюжете: 12 сентября москвичей ждёт летняя погода — до +25 °С