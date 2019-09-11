Москва, , 13:40 — REGNUM К выходным в Москве заметно похолодает, об этом 11 сентября рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Днём в субботу ожидается +15…+17 °С, в воскресенье будет существенно прохладнее. Дневная температура будет +11…+16 °С», — приводит RT слова Макаровой.

При этом синоптик отметила, что пока погода в столице России соответствует июльской, и такой она сохранится до пятницы.

«До сих пор сентябрь радует нас очень тёплой погодой, температура соответствует июлю. В середине недели, в среду, четверг и пятницу, сохранится такая тёплая погода. В среду максимальная температура — +24…+26 °С, солнечный день, тёплые ночи пока у нас в Москве — +11…+13 °С», — рассказала главный специалист Гидрометцентра.

Также Марина Макарова подчеркнула, что пока что в Москве продолжает накапливаться дефицит осадков, который уже, возможно, стал существенным.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Гидрометцентр сообщил, что 11 сентября в Москве ожидается до +25°С.