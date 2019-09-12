Магас, , 08:58 — REGNUM В Ингушетии продлен арест женщине, обвиняемой в избиении семилетней Аиши А. Магасский районный суд постановил, что подозреваемая в истязании ребенка останется под стражей еще на два месяца, сообщили 12 сентября в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, семилетняя девочка была доставлена в тяжелом состоянии в ингушскую детскую больницу в Назрани 4 июля. Ей угрожала ампутация рук. В срочном порядке ребенку была сделана операция, после чего девочка была переправлена в Москву в НИИ детской неотложной травматологии и хирургии. Врачи обнаружили на теле ребенка множественные телесные повреждения — ушибы, ссадины, кровоподтёки, переломы ребер.

Читайте также: Медики прооперировали избитую в Ингушетии девочку

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Задержана тетя пострадавшей, в семье которой она воспитывалась после развода родителей. Женщина утверждала, что травмы ребенок получил при падении в яму. Однако характер повреждений говорил о длительном истязании несовершеннолетней. Подозреваемая была арестована на два месяца. Ее собственные дети — мальчики-близнецы — были переданы на воспитание опекунам.

Читайте также: В Ингушетии задержана родственница избитой 7-летней девочки

Состояние покалеченной Аиши А. в настоящее время улучшилось. Ей проведены несколько операций, в том числе по частичной ампутации правой руки.