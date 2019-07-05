Магас, , 08:26 — REGNUM

Избитая неизвестными семилетняя девочка в Ингушетии успешно прооперирована. Об этом сообщила уполномоченный при главе республики по правам ребёнка Зарема Чахкиева.

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По словам омбудсмена, врачи сделали всё возможное, теперь жизни девочки в настоящее время ничего не угрожает.

«Только что закончилась операция. Друзья, у девочки все хорошо, руку сохранили», — написала Чахкиева в Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, девочка 2012 года рождения была доставлена в детскую региональную больницу в Назрани 4 июля. У ребёнка медики диагностировали множественные телесные повреждения — ушибы, ссадины, кровоподтёки. Пострадавшая была доставлена в реанимацию.

По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело, расследование которого взял под контроль и.о. главы следственного управления генерал-майор юстиции Белхароев.

Известно, что девочка последние полгода проживает в семье близкой родственницы. Со слов женщины, травмы получены ребёнком при падении в яму во дворе дома.