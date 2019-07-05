Магас, , 11:28 — REGNUM

Тётя избитой семилетней девочки задержана правоохранителями Ингушетии. Об этом написала уполномоченный по правам ребенка в регионе Зарема Чахкиева на своей странице в Instagram.

«С ней работают правоохранительные органы», — отметила Чахкиева.

Омбудсмен пояснила, что женщину подозревают в истязании ребёнка. Медики диагностировали у девочки перелом, множественные ушибы и ссадины, ожоги, воспалительный процесс и гангрену. О существовании девочки никто не знал — родственники скрывали её, добавила Чахкиева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении тяжелых травм девочке 2012 года рождения. Ребенок находится в реанимации.

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