Вена, , 09:57 — REGNUM Британская компания Economist Intelligence Unit признала столицу Австрии самым пригодным для проживания городом мира. Опрос жителей Вены показал, какие проблемы имеются у местных жителей, пишет газета Kronen Zeitung.

Социологи опросили 1008 венцев в возрасте от 14 до 69 лет о реалиях жизни в городе. Качество жизни в Вене, конечно, высокое, но за него приходится платить: 83% респондентов считают, что здесь слишком мало доступного по цене жилья. Для 47% это главный фактор возмущения. Также венцы сетуют на большое количество иностранцев, на переполненный общественный транспорт, недостаток мест на парковках и изобилие бетона вместо зелени.

Читайте также: Треть жителей Берлина считает свой город небезопасным из-за преступности

28% опрошенных чувствуют себя в Вене небезопасно или скорее небезопасно. Самой нелюбимой линией метро венцы назвали линию U6. А действующий мэр австрийской столицы Михаэль Людвиг из Социал-демократической партии оказался самым непопулярным среди жителей: его поддержали лишь 4% респондентов. Самым любимым главой города оказался покойный Гельмут Цильк, бывший мэром с 1984 по 1994 годы. В 1993 году он пострадал от взрыва бомбы, присланной ему террористом. Цилька считают лучшим мэром аж 41,2% опрошенных.

Как сообщало ИА REGNUM, в рейтинге самых пригодных для жизни городов Вена обошла австралийские Мельбурн и Сидней.

Читайте также: Главы Вены и Тегерана обсудят вопросы благоустройства иранской столицы

Читайте ранее в этом сюжете: Назван лучший город для проживания по версии Economist Intelligence Unit