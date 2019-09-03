Берлин, , 13:10 — REGNUM Каждый третий житель Берлина опасается стать жертвой преступления, будь то уличное ограбление или даже убийство. Такие данные озвучило проведшее опрос Федеральное управление уголовной полиции Германии. Таким образом, по мнению опрошенных, столица Германия входит в число самых небезопасных городов страны, пишет газета Berlliner Morgenpost.

Число людей, опасающихся преступлений, стабильно растет по всей стране с 2012 года. И не без оснований: согласно отчету главы берлинской полиции Барбары Словик, число зарегистрированных в столице преступлений против жизни за последний год увеличилось. В 2017 их было насчитано 140, а в 2018 — 282, это самый высокий показатель за последние 10 лет. При этом 100 человек были убиты.

Выросло и число изнасилований. Если в 2017 году их было зафиксировано 3650, то в 2018 уже 4040. Чаще всего жертвами таких преступлений становится молодежь до 21 года. По данным полиции, риск стать жертвой преступления в Берлине увеличился за минувший год. Подробный отчет полиции о преступности за 2018 год задерживается из-за высокой нагрузки.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние 5 лет число обладателей лицензий на нелетальное оружие в Германии выросло с 260 тыс. до 650 тыс. Это объясняют возросшим чувством незащищенности населения.

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