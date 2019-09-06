Вена, , 08:23 — REGNUM Мэр австрийской столицы Михаэль Людвиг пригласил к себе находящегося с визитом в Европе мэра Тегерана Пируза Ханачи. Ханачи признается, что в вопросах городского благоустройства хотел бы взять пример с Вены, пишет газета Kronen Zeitung.

«Вена вновь была признана самым пригодным для жизни городом мира, — говорит Ханачи в интервью изданию. — Мы можем многому здесь поучиться».

Однако в Тегеране проживает больше людей, чем во всей Австрии — более 8,8 млн. Поэтому одними из самых серьезных проблем в столице Ирана являются автомобильные пробки и загрязнение воздуха. Сам Ханачи часто ездит на велосипеде, чтобы показать пример жителям города. Об этом, а также о расширении тегеранского метрополитена намерены побеседовать два градоначальника. Часть оборудования для метрополитена Иран рассчитывал получить из-за рубежа, но из-за санкций это стало невозможно.

«Положительным моментом является то, что мы сами начали разрабатывать и производить отдельные компоненты [для строительства метро]», — говорит Ханачи.

Мэр Тегерана отметил, что санкции, наложенные на Иран Вашингтоном, должны были ударить по государству, но отразились на жизни отдельных людей. Кроме того, они помешали развитию туризма, на который страна рассчитывала после достижения так называемой ядерной сделки.

В ответ на вопрос об отношениях с президентом США Дональдом Трампом тегеранский гость подчеркнул, что Иран и Австрия — две старые культурные нации, а «умение уважительно и добросовестно вести дела гораздо важнее, чем его [Трампа] власть и деньги».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября Пируз Ханачи встречается с мэром Берлина, который намеревается поговорить с ним о космополитизме и «подчеркнуть особые отношения между Германией и Израилем».

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