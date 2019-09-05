Москва, , 17:37 — REGNUM Тёплая погода ожидается в Москве на День города, который будет отмечаться в предстоящую субботу, 7 сентября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

День города. Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Ядра антициклонов, сменяя друг друга, продолжат обеспечивать в столичном регионе погоду более тёплую, чем обычно бывает в эти дни календаря. В День города в Москве прогнозируется сухая и тёплая погода», — говорится в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что в пятницу и субботу не обойдётся без локальных небольших кратковременных дождей. При этом ожидается несильный ветер переменных направлений.

В пятницу днём столбики термометров поднимутся до +22…+24° C, а в субботу будет лишь на градус прохладнее. Воскресенье пройдёт без осадков, в дневные часы в столице потеплеет до +23…25° C.

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