Москва, , 07:48 — REGNUM В дни празднования Дня города 7 и 8 сентября москвичи смогут бесплатно посетить 80 городских музеев, сообщается на портале мэра столицы.

Читайте также: В День города в Москве запустят фейерверки на 33 площадках

Также к 872-летию Москвы подготовлены праздничные мероприятия: концерты, выставки, пешеходные экскурсии, спектакли, лекции и мастер-классы.

В мэрии отметили, что музеи Москвы будут работать бесплатно не только в День города. С 9 по 15 сентября в столице пройдет «Московская музейная неделя», в течение которой можно будет бесплатно посетить более 80 музеев и галерей.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы приняли решении ограничить продажу алкогольных напитков в местах проведения массовых мероприятий в период празднования Дня города — 7 и 8 сентября.Подробнее: В Москве 7 и 8 сентября ограничат продажу алкоголя