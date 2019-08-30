Москва, , 08:27 — REGNUMВ Москве в День города запустят праздничные фейерверки. Световые представления начнутся 7 сентября, в 21:00 по мск, сообщается на портале мэра столицы.

Читайте также: Ко Дню города в Москве организуют бесплатные экскурсии

Залпы в честь 872-летия Москвы дадут на 33 площадках, расположенных по всему городу. Продолжительность фейерверков составит пять минут.

В общей сложности пусковые установки дадут более 70 тыс. разноцветных залпов. Красочные представления можно будет посмотреть в Парке Горького, «Зарядье», в «Лужниках» и др.

Как сообщало ИА REGNUM, праздничную программу Дня города в Москве выбрали с помощью голосования на портале «Активный гражданин».

Подробнее: В Москве выбрали программу празднования Дня города