Москва, , 11:09 — REGNUM На сегодняшний день в России маркировка продуктов питания метками «эко», «био» и «фермерский» не регулируется, её изготовитель может печатать на любом товаре и в целом ряде случаев такое наименование — не более чем маркетинговая уловка. Так, товары с такой маркировкой могут ничем не отличается от обычных, хотя стоить будут дороже. В связи с этим Роскачество предлагает запретить вольное использование этих терминов на продуктовых упаковках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу организации.

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В частности, предлагается приравнять понятия «эко» и «био» к органической продукции, производимой без химических компонентов, а третьему — дать определение и прописать требования.

«Изменения относительно маркировок «эко» и «био» надо закрепить в законе об органической продукции и создать для них ГОСТы, а понятие «фермерский» — отразить в техрегаменте о маркировке», — считают в организации.

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БЗМЖ и СЗМЖ — что означают новые маркировки молочных товаров

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, с 1 июля 2019 года, в России начали действовать новые правила маркировки и продажи молочной продукции. Теперь молочные продукты без заменителя молочного жира будут обозначены маркером БЗМЖ и на полках магазинов должны стоять отдельно от тех продуктов, в производстве которых он используется (СЗМЖ — товары с заменителями молочных жиров).