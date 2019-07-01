Москва, , 05:59 — REGNUM

С 1 июля вступают новые правила продажи молочной продукции. Теперь молочные продукты без заменителя молочного жира должны стоять отдельно от тех продуктов, в производстве которых он используется.

Указ о новых правилах маркировки молочных товаров глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал еще в январе 2019 года. С июля текущего года покупателю будет легче приобрести натуральный молочный продукт.

О том, как торговые компании намерены выполнять постановление правительства, выяснял ТАСС.

В магазинах «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель» и «Экспресс» уже готовы к работе по новым правилам. Для маркировки двух групп товаров компанией X5 Retail Group (продвигает на рынке указанные продуктовые сети) уже придуманы аббревиатуры.

СЗМЖ (товары с заменителями молочных жиров) и БЗМЖ (товары без заменителей молочных жиров).