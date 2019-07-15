Москва, , 08:32 — REGNUM

В России сегодня, 15 июля, стартовал эксперимент по маркировке отдельных видов молочной продукции, ранее соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Согласно документу, эксперимент продлится по 29 февраля 2020 года. Цель эксперимента — противодействие незаконному ввозу, производству и обороту молочной продукции. В нем примут участие производители молочной продукции, импортеры, организации оптовой, розничной торговли и сферы питания.

Согласно новым правилам, ужесточаются требования к маркировке молокосодержащих продуктов и уточняются их классификация. Таким образом можно будет различать продукты с добавлением и без добавления заменителя молочного жира, что позволит потребителям получить полную информацию о содержании в таких продуктах заменителей молочного жира.

Как сообщало ИА REGNUM, Россельхознадзор еще в 2017 году заявил о массовой фальсификации молочной продукции. Ключевая проблема — введение потребителя в заблуждение за счет использования дешевых растительных жиров вместо молочных.

Читайте ранее в этом сюжете: Маркировать молочную продукцию в России начнут с 15 июля