Москва, , 07:26 — REGNUM В России с 4 сентября начинается Всероссийская прививочная кампания против гриппа. Старт прививочной кампании будет дан на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщается на сайте Роспотребнадзора.

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Любой желающий в период проведения кампании сможет сделать бесплатную прививку от гриппа высококачественной отечественной вакциной.

В 2019 году планируется привить от гриппа не менее 45% населения, в группе риска (дети, беременные женщины, лица старше 60 лет и медицинские работники) — порядка 75%.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в ходе Всероссийской прививочной кампании против гриппа удалось привить от гриппа более 70 млн граждан РФ, в том числе 17 млн детей.

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