Москва, , 07:34 — REGNUM Власти Москвы приняли решении ограничить продажу алкогольных напитков в местах проведения массовых мероприятий в период празднования Дня города — 7 и 8 сентября, сообщается на официальном портале мэрии столицы.

Читайте также: Ко Дню города в Москве организуют бесплатные экскурсии

Под ограничение попадают крепкие спиртные напитки, а также напитки в стеклянной таре, в том числе и слабоалкогольные напитки, соки и газировка.

Ограничение продажи алкогольных напитков коснется только тех магазинов, ресторанов, баров и кафе, которые расположены рядом с площадками, где в дни празднования 872-летия Москвы пройдут массовые мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в День города запустят праздничные фейерверки. Световые представления начнутся 7 сентября в 21:00 по мск.

Подробнее: В День города в Москве запустят фейерверки на 33 площадках