Горно-Алтайск, 29 августа 2019, 10:49 — REGNUM
Несмотря на приближение осени, активность клещей на Алтае не думает спадать. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по республике, за неделю с 19 по 25 августа 42 человека обратилась к врачам из-за укусов клещей.
«Только за неделю 15 гражданам выставлен предварительный диагноз Сибирский клещевой тиф, в том числе 13 детям до 14 лет», — отметили в управлении.
Таким образом, всего с начала сезона 157 человек, из которых 99 детей в возрасте до 14 лет, заразились этой инфекцией.
Специалисты предупредили, в настоящее время к людям присасываются так называемые нимфы, то есть юная стадия клещей. Из-за малых размеров — от 1 до 2 мм — многие не замечают их укусов, однако нимфы, как и взрослые особи, являются переносчиками клещевого тифа. В связи с этим, риск заражения очень высок.
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