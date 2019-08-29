Горно-Алтайск, , 10:49 — REGNUM

Несмотря на приближение осени, активность клещей на Алтае не думает спадать. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по республике, за неделю с 19 по 25 августа 42 человека обратилась к врачам из-за укусов клещей.

«Только за неделю 15 гражданам выставлен предварительный диагноз Сибирский клещевой тиф, в том числе 13 детям до 14 лет», — отметили в управлении.

Таким образом, всего с начала сезона 157 человек, из которых 99 детей в возрасте до 14 лет, заразились этой инфекцией.

Специалисты предупредили, в настоящее время к людям присасываются так называемые нимфы, то есть юная стадия клещей. Из-за малых размеров — от 1 до 2 мм — многие не замечают их укусов, однако нимфы, как и взрослые особи, являются переносчиками клещевого тифа. В связи с этим, риск заражения очень высок.

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