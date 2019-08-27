Новосибирск, , 08:24 — REGNUM

В Новосибирской области за неделю с 19 по 25 августа зарегистрировано 140 обращений по поводу покусов клещём. Чаще всего покусы регистрируются на территории десяти районов области и двух городов — Бердска и Новосибирска. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном Роспотребадзоре.

Клещ (сс) CWitte

В управлении подчеркнули, что территория региона является эндемичным по заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом. С начала активного сезона проведено 1 232 исследования клещей на вирус клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза. Вирус клещевого энцефалита обнаружен у 14 экземпляров, вирус клещевого боррелиоза — у 61 экземпляра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за неделю с 12 по 18 августа в Новосибирской области было зарегистрировано 149 обращений по поводу покусов клещём.

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