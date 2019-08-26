Кызыл, 26 августа 2019, 14:17 — REGNUM
Несмотря на снижение активности клещей, опасность сохраняется. Об этом предупреждают жителей в Управлении Роспотребнадзора по Туве. Только за прошедшую неделю с 19 по 25 августа зарегистрировали 42 обращений по поводу нападений клещей.
Всего с начала клещевого сезона в больницы с жалобами на укусы членистоногих обратилось 1595 человек. 22 человека заболели клещевым энцефалитом, ещё 54 — клещевым боррелиозом.
В управлении напоминают, что энцефалит является тяжелым инфекционным заболеванием, которое может быть вылечено полностью, а может привести к инвалидности и даже смерти.
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