Кызыл, , 14:17 — REGNUM

Несмотря на снижение активности клещей, опасность сохраняется. Об этом предупреждают жителей в Управлении Роспотребнадзора по Туве. Только за прошедшую неделю с 19 по 25 августа зарегистрировали 42 обращений по поводу нападений клещей.

Всего с начала клещевого сезона в больницы с жалобами на укусы членистоногих обратилось 1595 человек. 22 человека заболели клещевым энцефалитом, ещё 54 — клещевым боррелиозом.

В управлении напоминают, что энцефалит является тяжелым инфекционным заболеванием, которое может быть вылечено полностью, а может привести к инвалидности и даже смерти.

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