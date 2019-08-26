Улан-Удэ, , 14:43 — REGNUM

В Бурятии продолжаются исследования заражённости клещей, которые показывают, что среди них есть возбудители клещевого вирусного энцефалита — 6,7% положительных проб. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

21% исследованных членистоногих являются переносчиками возбудителя клещевых боррелиозов, 9,2% — моноцитарного эрлихиоза человека, 8,5% — гранулоцитарного анаплазмоза человека.

При этом числе пострадавших от укусов клещей на треть меньше, чем в прошлом году. К 26 августа к врачам из-за нападений клещей обратилось 3432 человек по всей республике, в том числе 1116 детей. При этом наибольшее количество случаев зафиксировано в Кабанском, Тункинском, Прибайкальском районах, а также окрестностях Улан-Удэ.

Напомним, в соседней Туве за медицинской помощью по аналогичному поводу с начала сезона обратилось 1595 человек. Как сообщало ИА REGNUM, 22 человека заболели клещевым энцефалитом, ещё 54 — клещевым боррелиозом.

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