Москва, , 13:12 — REGNUM

Сегодняшнее заседание в Лефортовском суде Москвы по вопросу о продлении ареста гражданина США Пола Уилана, которого обвиняют в шпионаже против России, было прервано. Перерыв судья объявила из-за плохого самочувствия подозреваемого.

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Иностранец несколько раз жаловался на недомогание. Судья Елена Канева предложила ему вызвать скорую медицинскую помощь, однако Уилан заявил о необходимости доставить его в стационар. Прибывшие по вызову врачи осмотрели иностранного гражданина и решили, что госпитализация ему не нужна.

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Как сообщало ИА REGNUM, гражданин США Пол Уилан, также имеющий гражданство Канады, Великобритании и Ирландии, был задержан в конце декабря 2018 года в Москве по подозрению в шпионаже против России. Сотрудники ФСБ взяли его с поличным при получении флэш-карты с секретным списком сотрудников одного из специальных ведомств. Своей вины Уилан не признаёт. По российским законам ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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