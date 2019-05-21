Вторник, 21 Мая 2019 года
12:43:10 МСК

ФСБ просит продлить арест Уилана, обвиняемого в шпионаже против РФ

Политика

До конца лета 2019 года

Москва, 21 мая 2019, 12:42 — REGNUM  Федеральная служба безопасности (ФСБ) России просит продлить арест гражданина США и ряда других государств Пола Уилана, который обвиняется в шпионаже против РФ. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает ТАСС.

Следственные органы направили ходатайство в Лефортовский суд Москвы. Они просят продлить Уилану срок содержания под стражей до 29 августа 2019 года.

Сообщается, что прошение СК будет рассмотрено 24 мая в 11:00 мск.

Напомним, в конце декабря 2018 года в Москве был задержан гражданин США, Канады, Великобритании и Ирландии Пол Уилан по подозрению в шпионаже против России.

Читайте также: Бывший сотрудник ЦРУ отправится в тюрьму на 20 лет за шпионаж

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Спецслужбы и шпионаж
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить