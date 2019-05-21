ФСБ просит продлить арест Уилана, обвиняемого в шпионаже против РФ

Москва, , 12:42 — REGNUM Федеральная служба безопасности (ФСБ) России просит продлить арест гражданина США и ряда других государств Пола Уилана, который обвиняется в шпионаже против РФ. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает ТАСС.

Следственные органы направили ходатайство в Лефортовский суд Москвы. Они просят продлить Уилану срок содержания под стражей до 29 августа 2019 года.

Сообщается, что прошение СК будет рассмотрено 24 мая в 11:00 мск.

Напомним, в конце декабря 2018 года в Москве был задержан гражданин США, Канады, Великобритании и Ирландии Пол Уилан по подозрению в шпионаже против России.

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