В МИД РФ подтвердили: Уилану предъявлено обвинение в шпионаже

Москва, , 13:24 — REGNUM Задержанному российскими спецслужбами Полу Уилану было предъявлено обвинение в шпионаже. Об этом в ходе брифинга 11 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ, то есть в шпионаже», — сообщила российский дипломат.

Также Захарова подчеркнула, гражданина США, Великобритании и Ирландии Уилана не будут менять на российских граждан, арестованных за рубежом.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном обмене Пола Уилана на гражданку РФ Марию Бутину, заявил, что в практику российских спецслужб не входит использование задержанных в качестве пешек для размена.

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