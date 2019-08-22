Москва, , 15:54 — REGNUM

Родные, коллеги и поклонники таланта народной артистки России Александры Назаровой проводят её в последний путь 24 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Московского драматического театра имени Ермоловой, где актриса служила с 1965 года.

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«Прощание с народной артисткой России Александрой Ивановной Назаровой состоится в субботу, 24 августа, на Новой сцене театра им. М. Н. Ермоловой с 11:00 до 13:00», — говорится в сообщении на сайте театра.

Актриса будет похоронена на Троекуровском кладбище.

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Как сообщало ИА REGNUM, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Александра Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни. Причиной смерти артистки стали проблемы с лёгкими.

Российскому зрителю Назарова известна по ролям в таких фильмах, как «Экипаж», «Принцесса на бобах» и сериалах «Моя прекрасная няня», «Кадеты», «Бригада».

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