Москва, , 15:19 — REGNUM

Министр культуры России Владимир Мединский выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РФ Александры Назаровой.

«В эту трудную минуту прошу родных, близких и коллег Александры Ивановны Назаровой принять мои соболезнования, слова поддержки и участия. Светлая память о ней надолго останется с нами», — говорится в заявлении Мединского, опубликованном на сайте Минкульта.

Министр отметил, что Александра Назарова оставила заметный след в истории отечественного сценического искусства, актриса обладала выдающимися личными и профессиональными качествами, была человеком огромного обаяния и исключительной красоты, по-настоящему народной артисткой.

Как сообщало ИА REGNUM, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Александра Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни. Причиной смерти артистки стали проблемы с лёгкими.

Александра Назарова известна зрителям по ролям в таких фильмах, как «Экипаж», «Принцесса на бобах», «А если это любовь?», сериалах «Моя прекрасная няня», «Бригада» и многих других.

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