Ульяновск, , 12:12 — REGNUM

Пострадавшие от употребления подсолнечного масла кустарного производства продолжают поступать в медицинские учреждения Ульяновска. Так, по данным регионального министерства здравоохранения, 18 августа были госпитализированы ещё пять человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Врачи обнаружили в крови отравившихся маслом в Ульяновске кумарин

В областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи доставлены трое взрослых жителей Тереньгульского района, двое из них — с кровотечениями различной локализации.

«Состояние вновь поступивших пациентов оценивается врачами как средней степени тяжести», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, под наблюдением врачей в областной детской клинической больнице находятся двое детей.

«У них отсутствуют какие-либо симптомы», — сообщил глава минздрава Ульяновской области Сергей Панченко.

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Всего в регионе, по данным минздрава, на данный момент получают лечение семь взрослых и четверо детей.

Как сообщало ИА REGNUM, о госпитализации в медицинские учреждения семерых жителей Ульяновска, в том числе двух детей, стало известно 17 августа. У всех пациентов врачи диагностировали отравление и кровотечение различной локализации. Два человека скончались.

Позднее сообщалось, что медики обнаружили в крови пострадавших крысиный яд. По предварительной информации, причиной массового отравления могло стать употребление подсолнечного масла, изготовленного в собственном домохозяйстве одним из жителей региона.