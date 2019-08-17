Ульяновск, , 08:05 — REGNUM

Врачи обнаружили в крови семи жителей Ульяновской области, которые отравились подсолнечным маслом, крысиный яд. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сказал завтоксикологическим отделением областного клинического центра специализированных видов медпомощи им. Е. М. Чучкалова Игнат Пономаренко.

«Было получено подтверждение от лаборатории о том, что в сыворотке крови пациентов присутствует производное кумарина», — сказал Пономаренко.

По его словам, прогноз для пострадавших благоприятный, так как в случаях отравления варфарином (лекарство, сходный по составу с кумарином) неблагоприятные симптомы обычно проходили за 5−6 дней.

Отметим, что на основе кумарина делают крысиный яд. Производные кумарина также являются снотворными средствами.

Как сообщало ИА REGNUM, семь жителей Ульяновска попали в больницы с отравлением и кровотечением различной локализации. Отравились двое детей и пятеро взрослых. Позже в больнице скончались два человека. Жизнь двоих несовершеннолетних, которые были доставлены в больницу, «в опасности не находится», уточнили в следственных органах. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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