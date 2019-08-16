Ульяновск, , 18:22 — REGNUM

В Ульяновской области в связи с массовым отравлением расследование проводит управление Роспотребнадзора, сообщается на сайте ведомства.

В управлении отмечают, что с момента поступления «экстренных извещений о случаях острого отравления» «незамедлительно подключилось и ведет расследование». Как и в министерстве здравоохранения, в ведомстве считают, что отравление могло быть связано с употреблением «подсолнечного масла, изготовленного частным лицом в домашних условиях».

Причина отравления устанавливается.

В управлении подчёркивают, что ситуация находится на особом контроле управления, «проведение санитарно-эпидемиологического расследования продолжается».

Как сообщало ИА REGNUM, в больницы Ульяновска с отравлением госпитализированы семь человек — пятеро взрослых и двое детей. Отравление сопровождалось кровотечением различной локации. Двух взрослых врачам спасти не удалось. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц»).

В минздраве Ульяновской области отмечают, что 3 августа при употреблении растительного масла кустарного происхождения погибла женщина, поступив в больницу с клиникой желудочно-кишечного кровотечения.

Выясняются детали происшествия.

Читайте ранее в этом сюжете: Первая гибель от отравления маслом в Ульяновске произошла ещё 3 августа