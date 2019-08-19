Ульяновск, , 10:39 — REGNUM

Прокуратура Ульяновской области после массового отравления в региональной столице просит граждан воздержать от покупки подсолнечного масла без документов, подтверждающих безопасность продукции. Соответствующее заявление опубликовано на сайте надзорного ведомства.

В связи с госпитализацией семерых человек с отравлением и последующей смерти двух жителей, в надзорном ведомстве отмечают, что по предварительной информации, гибель могла быть связана «с употреблением подсолнечного масла, изготовленного в собственном домохозяйстве одним из жителей региона».

В прокуратуре подчёркивают, что изъяты распространённые ранее в регионе «остатки масла, по ним назначен ряд экспертиз». Также выясняется количество произведенной кустарной продукции.

В ведомстве просят граждан «воздержаться от приобретения подсолнечного масла, продавцы которого не имеют документов, подтверждающих качество товара и его соответствие требованиям безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа стало известно о госпитализации в больницы семерых жителей Ульяновска. У всех диагностировали отравление и кровотечение различной локализации. В числе отравившихся — двое детей. Врачи не смогли спасти двух человек — мужчину и женщину. По данному факту возбуждено уголовное дело. Основная версия — отравление подсолнечным маслом, изготовленным кустарным способом, в котором мог содержаться крысиный яд. Позже в прессе появились сообщения о том, что врачи обнаружили в крови семи жителей крысиный яд.

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