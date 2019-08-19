Париж, , 11:31 — REGNUM

В Париже сегодня, 19 августа, возобновились ремонтные работы по укреплению собора Парижской Богоматери, который весной 2019 года пострадал от пожара, сообщает радиостанция Franceinfo.

Работы по укреплению соборы были приостановлены 25 июля из-за опасности отравления рабочих свинцом, попавшего в окружающую среду в результате плавления во время пожара 400 тонн этого металла.

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Разрешение на возобновление работ дала трудовая инспекция, которая провела многочисленные проверки на объекте.

Как сообщало ИА REGNUM, Пожар, произошедший 15 апреля 2019 года, уничтожил значительную часть собора Парижской Богоматери в столице Франции. Полностью потушить огонь удалось лишь к утру следующего дня. В результате пожара обрушились шпиль и часы на соборе, а также значительная часть кровли. Власти Франции намерены восстановить собор в течение ближайших пяти лет.

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