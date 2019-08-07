Париж, , 09:55 — REGNUM

Согласно отчету, опубликованному 6 августа региональным агентством здравоохранения Иль-де-Франс, 160 детей во Франции проверили на предмет содержания свинца в крови после загрязнения, вызванного пожаром в соборе Нотр-Дам в Париже, сообщает Le Figaro.

Пожар в Нотр-Дам-де-Пари (сс) GodefroyParis

Издание отмечает, что среди протестированных детей у шести обнаружили от 25 до 50 микрограммов свинца на литр крови, а у одного выявлено более 50 микрограммов свинца. По существующим во Франции нормам, эти показатели являются опасными и свидетельствуют о наличии отравления свинцом.

Во время пожара, который произошел в соборе Нотр-Дам в Париже 15 апреля 2019 года, несколько сотен тонн свинца, содержавшегося в шпиле и крыше собора, расплавилось и осело вокруг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар заявил, что поместить собор Нотр-Дам «под купол» для предотвращения любого риска загрязнения свинцом, будет сложно.

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