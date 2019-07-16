Париж, 16 июля 2019, 23:56 — REGNUM
Депутаты Национального собрания Франции приняли закон о реставрации сгоревшего в апреле собора Нотр-Дам де Пари, сообщает 16 июля официальный сайт французского парламента.
За принятие закона проголосовал 91 депутат, восемь высказались против законопроекта, а ещё 33 предпочли воздержаться.
Новый закон определяет рамки восстановительных мероприятий и статус добровольных денежных пожертвований. Кроме того, в законе прописаны нормы, согласно которым должны собираться такие взносы.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля 2019 года в соборе Парижской Богоматери произошел крупнейший за его историю пожар, повредивший несущие конструкции и уничтоживший почти всю крышу.
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