Париж, , 23:56 — REGNUM

Депутаты Национального собрания Франции приняли закон о реставрации сгоревшего в апреле собора Нотр-Дам де Пари, сообщает 16 июля официальный сайт французского парламента.

За принятие закона проголосовал 91 депутат, восемь высказались против законопроекта, а ещё 33 предпочли воздержаться.

Новый закон определяет рамки восстановительных мероприятий и статус добровольных денежных пожертвований. Кроме того, в законе прописаны нормы, согласно которым должны собираться такие взносы.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля 2019 года в соборе Парижской Богоматери произошел крупнейший за его историю пожар, повредивший несущие конструкции и уничтоживший почти всю крышу.

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