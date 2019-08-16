Монтерей, США, , 12:43 — REGNUM

Поклонники киноэпопеи о Джеймсе Бонде готовы раскошелиться ради реликвий из фильмов. Так сделал новый владелец автомобиля Aston Martin DB5, снявшегося в фильмах «Голдфингер» (1964) и «Шаровая молния» (1965), передает немецкий канал n-tv.

15 августа серебристый спортивный автомобиль Джеймса Бонда ушёл с молотка за 6,4 млн долларов. Аукцион прошел в калифорнийском Монтерее (США). Этот автомобиль имеет тринадцать необычных дополнений для секретных агентов. Среди них — устройство для катапультирования сидения, сменные номерные знаки, защитный пулепронебиваемый щиток, скрытые пулеметы и масляную пушку. К огорчению фанатов фильма, пулеметы и пушки в автомобиле, конечно, бутафорские.

Как сообщало ИА REGNUM, по утверждениям СМИ, в новом фильме о Джеймсе Бонде роль агента 007 исполнит британская актриса Лашана Линч. Однако по сюжету Бонд не сменит пол, а уйдет со службы, передав свой номер другому агенту.

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