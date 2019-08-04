Вашингтон, , 16:09 — REGNUM

Наследник престола Соединенного Королевства принц Чарльз может сыграть эпизодическую роль в новом фильме о Джеймсе Бонде, об этом 4 августа сообщает издание The Sun со ссылкой на источник.

25-й по счету фильм о приключениях агента 007 столкнулся с рядом сложностей, которые поставили под угрозу съемки, в частности проект покинул режиссер Дэнни Бойл, а исполнитель главной роли актер Дэниел Крейг получил травму.

«Фильм столкнулся с рядом сложностей, однако приглашение на роль члена королевской семьи может стать тем фактором, что поможет картине» , — отметил источник.

Официально информация об участии Чарльза в картине не подтверждается, однако как отмечает источник, даже если он откажется, то вместо него продюсеры картины могут пригласить его детей — принцев Уильяма и Гарри.

Напомним, премьера очередного фильма о Джеймсе Бонде запланирована на апрель 2020 года. Главным антагонистом агента 007 выступит актер Рами Малик, получивший в номинации «лучший актер» премию «Оскар».

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