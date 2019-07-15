Лондон, , 09:05 — REGNUM

В последнее время ходит много слухов о том, кто станет «преемником» актера Дэниэла Крейга в знаменитой киноэпопее о секретном агенте Джеймсе Бонде. Газета Daily Mail ставит точку: согласно ее данным, на роль следующего агента 007 уже выбрана 31-летняя британская актриса с ямайскими корнями Лашана Линч.

Как рассказал газете инсайдер, в сюжете нового фильма есть сцена, в которой глава секретной службы МИ-6 говорит: «Входи, 007». И в этот момент в комнату входит героиня Лашаны Линч. Но как получилось, что Джеймс Бонд сменил и пол, и цвет кожи?

На самом деле Бонд остается Бондом, но принимает решение уйти в отставку. Его номер 007 переходит следующему агенту, поясняет инсайдер.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля студия Walt Disney объявила, что на роль русалочки Ариэль в новом полнометражном фильме по мотивам известной сказки выбрана юная афроамериканская певица Холли Бэйли. Такой выбор режиссера вызвал неоднозначную реакцию в сети.