Симферополь, , 11:02 — REGNUM

Не менее 30% в «Винном гиде России — 2019» могут занять крымские торговые марки. Об этом 9 августа ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Роскачества. «Винный гид России» — проект по исследованию винодельческо продукции, запущенный Роскачеством.

«В прошлом году крымские вина заняли лидирующие позиции в рейтинге вин: первые места в категориях красных «тихих» вин и ликёрных вин. На долю двух виноделен — «Массандры» и «Солнечной долины» — в 2018 году пришлось более 90% вин с оценками выше 78 баллов в этой категории. В белых и розовых винах крымские торговые марки вошли в тройку лучших вин Гида», — сообщил руководитель экспертной группы «Винного гида России» Артур Саркисян.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ассоциация виноградарей и виноделов Крыма поддержало постановление правительства РФ об ограничении госзакупок импортных вин.

Об этом: В Крыму поддержали ограничения госзакупок импортных вин — с оговорками