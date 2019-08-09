Симферополь, 9 августа 2019, 11:02 — REGNUM
Не менее 30% в «Винном гиде России — 2019» могут занять крымские торговые марки. Об этом 9 августа ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Роскачества. «Винный гид России» — проект по исследованию винодельческо продукции, запущенный Роскачеством.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее ассоциация виноградарей и виноделов Крыма поддержало постановление правительства РФ об ограничении госзакупок импортных вин.
Об этом: В Крыму поддержали ограничения госзакупок импортных вин — с оговорками