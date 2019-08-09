Москва, , 09:43 — REGNUM

Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.

По его словам, для поддержания здоровья сердца необходимо вести активный образ жизни, а также придерживаться здорового рациона.

«Большинство из нас уверены: достаточно съесть нужный продукт, выпить нужную таблетку, и все будет хорошо. Так не бывает», — отметил кардиохирург.

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Что касается мнения о том, что ежедневное употребление бокала красного вина может положительно влиять на работу сердца, то оно не подтверждено научно. Проводившиеся на больших группах пациентов исследования показали, что особого влияния на изменения в сосудах вино не оказывает.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о пользе небольших доз алкоголя заявляла министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. По её словам, малые дозы алкоголя способствуют профилактике атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом Скворцова уточнила, что под категорию микродозы алкоголя подпадает 90 гр в неделю в пересчете на чистый спирт, а употребление за тот же период объёма алкоголя в 300 гр спирта и более — опасно для здоровья человека.

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