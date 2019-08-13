Москва, , 12:22 — REGNUM

Идея о возможном переходе на четырёхдневную рабочую неделю в России нашла свою поддержку у профсоюзов. Однако в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) уверены, что сокращение продолжительности трудовой недели не должно повлиять на зарплату. Соответствующие предложения направлены федерацией профсоюзов в Министерство труда и социальной защиты РФ.

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«ФНПР поддерживает идею о сокращении рабочей недели как средства оптимизации времени труда и отдыха, но при обязательном сохранении прежнего размера заработной платы», — говорится в заявлении департамента общественных связей аппарата ФНПР.

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Как отметила заместитель главы департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата ФНПР Елена Косаковская, 35-часовая рабочая неделя стала реальностью в ряде европейских стран. Но сокращение произошло благодаря высокопроизводительному труду. При этом в России переход предприятий на четырёхдневную или трехднёвную рабочую неделю чаще всего не связан с намерением оптимизировать условия труда, а продиктован финансовыми трудностями и влечёт существенное сокращение зарплаты работников.

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Профсоюзы предлагают рассмотреть вопрос о сокращении рабочей недели в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в июне 2019 года, выступая на заседании 108-й сессии Международной конференции труда в Женеве, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев допустил переход на четырёхдневную рабочую неделю в России «в недалёком будущем», но в условиях технического прогресса и роботизации производств. Премьер-министр согласился с существованием проблемы системной усталости и хронических стрессов в результате переработок, подчеркнув, что работодателям следует искать новые подходы к организации рабочего времени.

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