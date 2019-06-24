Жители России боятся «бонусной четырёхдневки»

Москва, , 11:57 — REGNUM Причиной скептического отношения жителей России к сокращению продолжительности рабочей недели до четырёх дней является то, что подавляющее большинство граждан не верят в «благотворительность» работодателей и государства (как крупнейшего работодателя в нашей стране) и ожидают, что за этим «бонусом» трудящимся последует сокращение зарплат, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Исходя из современного мирового опыта, можно заметить, что опасения большинства граждан РФ не беспочвенны. Так, в Нидерландах рабочая неделя продолжается 29 часов максимум, это рекорд даже для Евросоюза, где трудовое законодательство, благодаря давлению реально работающих профсоюзов, эффективно защищает наёмного работника. Однако средняя продолжительность рабочего дня в Нидерландах составляет 10 часов, причем в эти 10 часов не всегда входит часовой перерыв на обед», — пояснила эксперт.

Сокращенная рабочая неделя либо значительно сокращенный рабочий день в пятницу практикуется во многих странах ЕС, включая Германию, Францию, Финляндию, Данию, Швецию, Италию и ряд других стран Западной и Северной Европы, продолжительность рабочей недели в этих странах составляет в среднем 33−36 часов. Однако во Франции сокращение рабочей недели впоследствии повлекло за собой сокращение зарплат или премий работникам в некоторых отраслях, и сегодняшние непрекращающиеся протесты «жёлтых жилетов» — следствие ухудшения материального положения трудящихся, отчасти и благодаря изменениям в трудовом законодательстве.

«У России в области отношений работодателя и работника другие проблемы, главной из которых является низкая производительность труда. В целом работодатели против сокращения продолжительности рабочей недели, так как опасаются роста затрат, если законодательство им не позволит сокращать зарплаты и социальные расходы. Однако интересно, что в социальный состав меньшинства, которое поддержало, по данным ВЦИОМ, переход на сокращенную рабочую неделю, входят жители Москвы, Санкт-Петербурга и иных городов-миллионников и работники в возрасте 25−34 года», — отметила Мильчакова.

Производительность труда в России в разных отраслях неоднородная, этот показатель зависит от того, насколько инновационным и высокотехнологичным является предприятие или отрасль. В инновационных отраслях интенсивность труда и производительность выше, кроме того, к работникам предъявляются высокие требования к уровню образования и опыту работы.

«Поэтому неудивительно, что более молодые и образованные работники поддерживают сокращение рабочей недели, так как в меньшей степени опасаются сокращения зарплат и увольнений, чем работники старшего возраста, которые попадут в «группу риска», если сокращение рабочей недели произойдет раньше, чем в России значительно вырастет автоматизация производства и производительность труда», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил в будущем перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. По данным ВЦИОМ, 48% граждан не одобряют возможный переход.

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