Сократить рабочую неделю в РФ нельзя из-за низкой рождаемости – эксперт

Москва, , 21:27 — REGNUM Сокращение рабочей недели до четырёх дней в России невозможно без кратного увеличения производительности труда, а также автоматизации производства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Сергей Календжян.

По его словам, заявление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о возможном переходе на четырёхдневную рабочую неделю может быть реализовано лишь в очень отдалённой перспективе. Для воплощения этой инициативы в жизнь в ближайшее время России недостаёт ресурсов. Однако в целом сама идея является перспективной.

«На сегодняшний момент поколение, которое вступает в работу, очень маленькое. У нас и студентов мало, и людей, которые могут работать. Поэтому на текущий момент сокращение рабочей недели не стоит на повестке дня. Сейчас как раз большой дефицит труда, и поэтому для нас крайне важно повысить рождаемость, улучшить медицину, чтобы продолжительность жизни была больше», — отметил эксперт.

Для перехода на четырёхдневную рабочую неделю также необходимо повысить производительность труда, считает Календжян.

«Нужно очень существенно повысить производительность труда, по которому мы очень отстаём от стран Европы или США. По разным оценкам, от двух до пяти раз производительность труда у нас ниже, поэтому в краткосрочной перспективе нет возможности сократить рабочую неделю», — сказал он.

Эксперт отметил, что в существующих реалиях в России не только невозможно сократить рабочую неделю, но даже необходимо увеличить количество рабочих дней в году. В частности, длинные праздники негативно влияют на производственные процессы.

«У нас в стране как раз крайне длинные новогодние каникулы, майские каникулы, которые отрицательно сказываются на развитии экономики. Ни в одной стране нет таких длинных каникул», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов считает, что переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен только в далёком будущем.

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