Сочи, Краснодарский край, , 15:30 — REGNUM

Центру «Сириус» удалось создать равные возможности и условия для обучения и развития таланта детей со всей России. Об этом сегодня, 6 августа, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех» в Сочи, передаёт ТАСС.

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Путин отметил, что «Сириус» создавался не как замкнутое пространство, обособленная, элитная школа для избранных.

«Главный принцип этого учреждения — открытость и доступность. Принципиально новые условия обучения в «Сириусе предоставляют равные возможности обучения для талантливых школьников из всех регионов страны», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин посетил новый корпус в образовательном центре «Сириус» в Сочи и получил подарок от хоккеистов — форму с логотипом программы подготовки хоккеистов «Красная машина».

Подробности: Хоккеисты в «Сириусе» подарили Путину форму «Красной машины»